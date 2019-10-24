Регион, открытый для инвестиций и сотрудничества: Мурманская область представлена на площадке российско-норвежской конференции в Киркенесе

Сегодня в Киркенесе продолжает работу конференция «Норвегия и Россия: северные соседи», приуроченная к празднованию 75-й годовщины освобождения Восточного Финнмарка Красной Армией. В числе ключевых спикеров мероприятия – Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили, председатель Комитета Стуртинга (Парламента Норвегии) по делам обороны и международным отношениям Анникен Витфельт, заместитель министра иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен, председатель Губернского Собрания Финнмарка Рагнхильд Вассвик. Правительство Мурманской области на мероприятии представляет министр экономического развития Елена Тихонова.

В ходе двух панельных сессий с участием представителей национальных и региональных властей и бизнес-сообщества двух стран обсуждался широкий перечень вопросов, включая влияние санкций на двусторонние экономические отношения, роль внерегиональных игроков в формировании арктической повестки, перспективы развития взаимодействия в области рыболовства, транспорта и других сфер.

Норвежские спикеры еще раз отметили глубокую признательность, которую норвежский народ испытывает к советским воинам, освободившим Север Норвегии. Анникен Витфельт, представляя профильный комитет норвежского Парламента, выразила заинтересованность в том, чтобы успешный опыт взаимодействия России и Норвегии на Севере был распространен на другие регионы.

Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили процитировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отметив, что граница России и Норвегии – самая мирная европейская граница, и особо подчеркнул, что в отношениях двух стран нет неразрешимых проблем.

Елена Тихонова, в свою очередь, привела конкретные примеры достижений регионального взаимодействия Мурманской области с норвежскими партнерами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, включая ежегодные соревнования «Лыжня дружбы», культурные и образовательные проекты.

Кроме того, в рамках секции, посвященной вопросам экономики, министр рассказала о стимулирующих мерах для предприятий, нацеленных на повышение инвестиционной привлекательности региона.

В секции по обсуждению новых потенциальных сценариев развития Севера принял участие депутат, руководитель фракции ЛДПР Мурманской областной Думы Максим Белов.

Напомним, завтра при участии министров иностранных дел России и Норвегии Сергея Лаврова и Ине Эриксен Серейде, Короля Норвегии Харальда V, премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, общественных деятелей и парламентариев обеих стран состоится заключительный этап памятных мероприятий. В ходе официальных протокольных церемоний 25 октября делегацию Мурманской области возглавит глава региона Андрей Чибис.