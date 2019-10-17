Региональная дума готовится рассмотреть 20 вопросов

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы состоится 23 октября.

В повестке дня порядка 20 вопросов. В первом чтении планируется обсудить проекты законов, вносящие изменения в действующие региональные законы «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников», «О северном оленеводстве Мурманской области», «О бюджетном процессе в Мурманской области».

Также депутаты обсудят во втором чтении проект закона, вносящий корректировку в закон о патентной системе налогообложения на территории Мурманской области.

Кроме того, предполагается рассмотреть вопрос о согласовании назначения на должность первого заместителя губернатора Мурманской области.