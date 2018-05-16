Региональная художественная выставка «Российский Север» откроется в Мурманске в сентябре

Под председательством заместителя губернатора Инны Погребняк состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XII региональной художественной выставки «Российский Север». В заседании приняли участие председатель комитета по культуре и искусству Сергей Ершов, представители Союза художников России, руководители областных учреждений культуры.



Оргкомитет утвердил программу подготовки и проведения XII региональной художественной выставки «Российский Север». Участие в выставке примут художники, работающие в Северо-Западном регионе России, являющиеся членами региональных отделений Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», а также претенденты на вступление в ВТОО «Союз художников России».



На выставке будут экспонироваться работы, представляющие все виды изобразительного искусства. В частности, живопись, графику, скульптуру, храмовое, народное и декоративно-прикладное искусство.



Выставка «Российский Север» входит в программу празднования 80-летия Мурманской области и будет работать с 21 сентября по 18 ноября.



Организаторы выставки: правительство Мурманской области, областной комитет по культуре и искусству, государственное областное автономное учреждение «Мурманский областной художественный музей», Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России», Мурманское областное общественное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».