Региональная прокуратура взяла на особый контроль случай обнаружения трупа собаки на капоте автомашины

По указанию прокурора Мурманской области ход расследования уголовного дела по факту обнаружения трупа собаки на капоте автомашины у дома № 9 по ул. Мира в Мурманске взят на особый контроль.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, утром 30 августа на капоте автомобиля, припаркованного во дворе указанного дома, обнаружен труп собаки с траурной лентой, имеющей надпись: «Это война, зоозащитники».

После проведения первоначальных проверочных мероприятий по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов области в рамках возбужденного уголовного дела проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В связи с общественной значимостью данного преступления, прокуратура области предлагает гражданам, обладающим информацией, относящейся к данному преступлению или считающих себя пострадавшими, в том числе и морально от вышеописанных действий, обратиться с соответствующим заявлением в любой правоохранительный орган области, в том числе, и в органы прокуратуры.