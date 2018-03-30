Региональная система образования получила пятёрку

На этой неделе Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проводит выездную проверку Министерства образования и науки Мурманской области. О предварительных оценках и выводах глава комиссии рассказал на встрече с губернатором Мариной Ковтнун.

Рособрнадзор нагрянул в регион с проверкой. Последний раз систему образования Мурманской области инспектировали в 2010 году. Ревизоры оценили, как организованы пункты досрочной сдачи единого государственного экзамена, а так же институт развития, специалисты которого занимаются повышением квалификации педагогов и воспитателей.

- Мы большое внимание уделяем образованию в Мурманской области. Оно постоянно меняется, работаем с опережением, ставим перед собой новые задачи, говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Мы всегда прислушиваемся к оценкам Министерства образования, но мне хотелось бы узнать результаты проверки от вас.

Так редко представители Рособрнадзора бывают в нашем региона по целому ряду причин. Например, мурманская комиссия, которая занимается экзаменационными апелляциями, работает с обращениями выпускников так хорошо, что специалисты федерального центра ставят её в пример тем субъектам, в которых разногласия в оценках по ЕГЭ решаются не столь успешно.

- Мы видим системную работу и, если говорить о системе образования в цело, то наша объективная оценка - это пятерка, - сказал Евгений Семченко, начальник управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ.

Особое внимание инспекторы уделили региональной системе опеки и попечительства. По мнению специалистов, в нашей области неплохо выстроена практика обеспечения детей сирот жильём. Так же гости из федерального центра отметили довольно действенные меры профилактики, которые в области применяют в отношении социально неблагополучных семей.