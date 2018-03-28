Региональная власть не снимает с себя контроль за процессом, но избавляется от некоторых госполномочий

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Михаила Антропова. В нём приняли участие: первый заместитель губернатора области Алексей Тюкавин, глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, КСП. Депутаты обсудили проекты законов в сфере организации транспортного обслуживания.

В частности, одним из законопроектов планируется внести изменения в законы «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области» и «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области». Ряд органов местного самоуправления муниципальных образований, наделяются отдельными государственными полномочиями по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на социальной составляющей проекта закона, а именно – как это отразится на жителях. Алексей Тюкавин подчеркнул, что областная власть не снимает с себя контроль за процессом, существует несколько способов поддержки местных бюджетов и в случае необходимости соответствующая помощь будет оказана из регионального бюджета. Также важен взвешенный подход к этой работе со стороны муниципальной власти.

Отмечалось, что средства на субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат, будут в этом году сохранены.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.