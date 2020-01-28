Региональная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в Мурманской области ко Дню Победы увеличена вдвое

В год 75-летия Великой Победы единовременная региональная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям в Мурманской области будет увеличена вдвое и составит 10 тысяч рублей. Об этом глава региона Андрей Чибис рассказал сегодня на торжественном мероприятии «Симфония всепобеждающего мужества», посвященном 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Уделять должное внимание и поддерживать тех, кто пережил это страшное время, тех, благодаря кому живем мы, нынешнее поколение, – наша безусловная задача», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также обратился к участникам волонтерских организаций и военно-патриотических объединений с предложением взять под опеку каждого ветерана Великой Отечественной войны, каждого северянина – жителя блокадного Ленинграда, определив, чем нужно помочь в каждом конкретном случае.

Главными гостями встречи «Симфония всепобеждающего мужества» стали члены Мурманской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Губернатор вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ветераны в свою очередь поделились с участниками встречи – мурманскими школьниками, кадетами и юнармейцами – своими воспоминаниями о жизни в блокадном городе.

Памятные мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проходят во многих муниципалитетах региона – в школах это «Уроки мужества» и классные часы, организованы акции и памятные вечера, работают тематические выставки. В Мурманске сегодня состоялся памятный пикет у памятника Анатолию Бредову, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.