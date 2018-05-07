Региональное Минимущества окажет помощь администрации Терского района в подготовке документов для строительства фельдшерско-акушрского пункта в Чаваньге

Сегодня на оперативном совещании в правительстве области под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина был рассмотрен вопрос о ситуации, сложившейся при строительстве фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Чаваньга Терского района.



Заместитель министра здравоохранения Людмила Ушакова напомнила, что решение о его строительстве датируется ещё 2016 годом. Контракт на строительство нового ФАПа на месте старого на сумму 9,3 миллиона рублей был заключён в феврале этого года. Однако в марте выяснилось, что на этом месте ранее находился церковный приход. В адрес главы Терского района поступило обращение от епархии и схода граждан с просьбой перенести стройку нового ФАПа в другое место.



Пояснения по ситуации также дали заместитель губернатора Инна Погребняк, министр строительства и территориального развития Леонид Кан. Заместитель главы администрации Терского района Фёдор Терещук затруднился назвать срок, когда будут оформлены документы на новый земельный участок.



Алексей Тюкавин посоветовал муниципальному руководству обратиться в министерство имущественных отношений Мурманской области за консультацией. Министру имущественных отношений Олегу Мазунову первый заместитель губернатора поручил оказать содействие муниципалитету для оперативной помощи в уточнении сроков оформления и подготовке документов на новый земельный участок под строительство ФАПа.



«Понятно, что не во всех муниципалитетах имеются кадры, которые могут оперативно и профессионально решать не самые простые земельные вопросы. У нас есть исполнительные органы власти, которые окажут содействие в решении всех вопросов. Тем более что в данном случае речь идет об объекте здравоохранения, по которым у нас, как правило, больше всего вопросов от населения», – подчеркнул Алексей Тюкавин.