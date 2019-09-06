Региональное налоговое управление осталось без картриджей, а ООО «РЕ-МАРК» попало в РНП

Мурманское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «РЕ-МАРК». Причиной для этого стало ненадлежащее исполнение обязательств, взятых перед управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области.

Став победителем электронного аукциона на поставку расходных материалов к принтерам и МФУ, ООО «РЕ-МАРК» обязалось осуществлять поставку в течение десяти дней с даты заключения контракта. Товар должен был быть поставлен не позднее 15 июня 2019 года.

Однако в установленный срок поставка товара не была осуществлена, в связи с чем УФНС России по Мурманской области приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.