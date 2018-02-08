Региональному Минприроды рекомендовано провести ботанические исследования в Кандалакшском районе

В Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области состоялось очередное заседание комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам растительного и животного мира. В ходе заседания представители ведущих научных учреждений региона, органов государственной власти и общественных организаций обсудили план работ на 2018 год по мониторингу видов, занесенных в Красную книгу Мурманской области, а также перспективный план мониторинговых работ на 2019-2021 годы.

По итогам обсуждения в 2018 году министерству рекомендовано провести ботанические исследования в Кандалакшском районе Мурманской области. Также принято решение организовать подготовку и издание электронного ежегодника с актуальной информацией о редких видах растительного и животного мира Мурманской области. Это позволит аккумулировать результаты научных работ данного профиля, проводимых в регионе различными научными, общественными и образовательными учреждениями.

Необходимо отметить, что сбор новых данных о местах обитания (произрастания) редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира ведётся ведомством на ежегодной основе за счёт средств областного бюджета в рамках государственной программы Мурманской области «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов». Результаты данной работы лягут в основу III издания региональной Красной книги, подготовка которого запланирована на 2024 год.