Региональной конкурсной комиссией по качеству подведены итоги XXII регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года»

В конкурсе приняли участие 20 предприятий и организаций, представивших 33 наименования продукции и услуг, из городов Мурманска, Апатиты, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, ЗАТО г.Североморск и ЗАТО Александровск, Кольского района.

Среди них – три организации из сферы образования, услуги которых признаны лауреатами с правом представлять Мурманскую область в федеральном этапе Конкурса «100 лучших товаров России»: МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 46 п. Молочный муниципального образования Кольский район Мурманской области - «Образовательная услуга «Конструктариум» по формированию предпосылок инженерного мышления у детей от 1,6 до 7 лет»; МБДОУ г. Мурманска № 128 – «Кружок «Лего»; ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» - «Государственная услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ».