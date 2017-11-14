Региональной прокуратуре приходится регулярно вести работу по устранению нарушений в сфере соблюдения конституционных прав граждан на оплату труда

Прокуратурой Мурманской области проведено обобщение рассмотрения судами общей юрисдикции исков (заявлений) прокуроров об устранении нарушений в сфере соблюдения конституционных прав граждан на оплату труда за 10 месяцев 2017 года, по результатам которого установлено, что с целью устранения выявленных нарушений указанного законодательства в суд общей юрисдикции прокурорами городов и районов области направлено 427 исков (заявлений) о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 16 млн 317 тысяч рублей

Всего за отчётный период этого года, с учётом предъявленных в 2016 году, судами рассмотрено и удовлетворено 453 иска (заявления) прокуроров указанной категории на общую сумму 21 млн 437 тысяч рублей.

Ввиду добровольного исполнения требований прокурора в истекшем периоде 2017 года прекращено производство по 14 искам на общую сумму 106 тысяч рублей. Факты отказов в удовлетворении судом заявленных требований прокуроров отсутствуют.

По факту выявленной непогашенной задолженности по заработной плате перед работниками ОАО «КОМЗ», МКУ «МЦ Алакуртти», ООО «Ресурс», ООО «КомСервис» и Автоколонны № 1443 прокурором г.Кандалакши в суд предъявлено 123 заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 6 млн 423 тысячи рублей и в порядке статьи 45 ГПК РФ 3 исковых заявления к МКУ «МЦ Алакуртти» о взыскании сохраняемого заработка на период трудоустройства на общую сумму 188 тысяч рублей. Судом рассмотрено и удовлетворено 125 исков (заявлений) на общую сумму 6 млн 553 тысячи рублей.

Прокурором Ковдорского района также велась работа по погашению задолженности, образовавшейся перед работниками МУП «Ена». С этой целью прокурором района в истекшем периоде 2017 года в мировой суд направлено 39 заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы на общую сумму 659 тысяч рублей, которые мировым судом рассмотрены и удовлетворены.

Из направленных прокурором г.Апатиты в декабре 2016 года – истекшем периоде 2017 года в суд общей юрисдикции 1 искового заявления о взыскании с ООО «Престиж-сервис» невыплаченной заработной платы в размере 57 тысяч рублей и 40 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате в пользу работников ООО «Тира-СП», МУП г. Апатиты «Проектный институт «Гражданпроект» на общую сумму 1 млн. 561 тысяча рублей, судом рассмотрен и удовлетворен 41 иск (заявление) на общую сумму 1 млн 618 тысяч рублей.