Региональные чиновницы меняют кабинеты

Губернатор Мурманской области назначил Зинаиду Разживину начальником Государственной жилищной инспекции Мурманской области – Главным государственным жилищным инспектором Мурманской области.

А Алёна Кузнецова, которая руководила этим ведомством, станет первым заместителем министра энергетики и ЖКХ и ответственной за энергоэффективность.

Наша справка:

Зинаида Вячеславовна Разживина родилась в 1987 году в поселке Волгореченск Костромской области.

В 2009 году окончила Костромской государственный технологический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2010 года работала в Государственной жилищной инспекции Костромской области: главным специалистом-экспертом – государственным жилищным инспектором Костромской области, консультантом.

С 2016 года – работа в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: заместитель начальника отдела жилищного хозяйства и надзора, начальник отдела жилищного хозяйства и надзора, начальник отдела «Умный город».

В мае 2019 года назначена помощником губернатора Мурманской области.

Награждена Благодарственным письмом и Почётной грамотой Государственной жилищной инспекции Костромской области, Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.