Региональные депутаты ратуют за сохранение права на досрочное назначение пенсии жителям Крайнего Севера

В областной Думе состоялось заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. В центре внимания был проект закона проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Надежда Максимова отметила, что вопрос актуальный, имеющий большой общественный резонанс, и достаточно сложный. В ходе обсуждения прозвучали различные мнения о законопроекте. Шла речь о необходимости учитывать многие факторы социально-экономической жизни страны, в частности, специфику северных регионов. Отмечалось, что объективные причины для увеличения пенсионного возраста есть, но необходима более детальная проработка законопроекта, в частности, в части сохранения права на досрочное назначение пенсии жителям Крайнего Севера.