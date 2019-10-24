Региональные энергетики добиваются закрытия сайтов, которые торгуют «нечестными» счётчиками

Мурманские энергетики направили обращение в региональные органы прокуратуры и Роскомнадзора с просьбой о применении мер прокурорского реагирования и ограничения доступа к интернет-сайтам, содержащим коммерческие предложения о продаже и установке модифицированных приборов учёта, с помощью которых возможно хищение электроэнергии.

«Эти устройства, которые по сути, если отбросить всю «словесную упаковку», представляют собой воровские приспособления, сделаны с заводским качеством: есть паспорта изделий, заводские номера, даты изготовления, номерные штампы ОТК и проверки изделий, пломбы, - сообщил заместитель директора по безопасности Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» Андрей Кузнецов. – Фактически эти приборы предназначены для безучётного использования электрической энергии без соответствующей оплаты потребленных энергоресурсов».

Андрей Кузнецов подчеркнул, что продажа таких «нечестных» счётчиков противоречит действующим нормам законодательства, как и действия тех, кто приобретает их и использует. «Причём покупатели в итоге наказывают себя втройне, - акцентировал Андрей Кузнецов, - Тратят деньги на сомнительное приобретение, попадают в итоге под штрафы за неучтенное электропотребление, да ещё и в лучшем случае – под административное производство».

Как отметил Андрей Кузнецов, успешный опыт по пресечению незаконной деятельности интернет-ресурсов, продающих «счётчики-похитители», у энергетиков уже есть.