Региональные и ведомственные награды вручены жителям Мурманской области

Сегодня губернатор Марина Ковтун вручила труженикам Мурманской области региональные и ведомственные награды. Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 80-летия региона.

«Сегодня мы чествуем тружеников, людей, для которых дело превыше всего. Среди вас – представители самых разных профессий, руководители и рядовые работники. Но всех объединяет любовь к своему делу и родному краю. Каждый на своём рабочем месте – незаменимая часть огромного целого, нашего общего большого дела. Ваш ежедневный добросовестный труд – это и есть жизнь Кольского Заполярья, его сердцебиение, тепло и свет, красота и здоровье, сила и слава. То, что позволяет всем нам жить, радоваться, растить детей, строить планы на будущее», – подчеркнула, обращаясь к участникам церемонии, Марина Ковтун.

Губернатор горячо поздравила всех с 80-летием Мурманской области и отметила, что сегодня начинается новый этап развития региона: он развивается с нарастающей скоростью, открывает для себя широкие горизонты, ставит амбициозные задачи благодаря самоотверженным труженикам края.

За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в организацию высококачественного медицинского обслуживания населения звание «Почётный работник здравоохранения Мурманской области» присвоено заведующему отделением гнойной хирургии – врачу-хирургу Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Николаю Лазаковичу.

За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства звание «Почётный работник культуры Мурманской области» присвоено директору школы искусств №1 г.Оленегорска Ирине Московниковой и хормейстеру образцового самодеятельного коллектива «Эстрадная вокальная студия» Зеленоборского Центрального дома культуры Елене Тарасовой.

За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие образования звание «Почётный работник образования Мурманской области» присвоено учителю истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 19 имени М.Р. Янкова г.Заполярный Любови Прокофьевой, учителю технологии основной общеобразовательной школы № 2 г .Ковдора Владимиру Слеткову, учителю русского языка и литературы гимназии № 1 г .Апатиты Екатерине Фридер.

За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта звание «Почетный работник физической культуры и спорта Мурманской области» присвоено председателю комитета по физической культуре и спорту администрации г.Мурманска Ирине Андреевой.

За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в социально-экономическое развитие Почётной грамотой Мурманской области награждены водитель автомобиля сельскохозяйственного производственного кооператива «Тундра» Юрий Балакшин, ведущий специалист Расвумчоррского рудника Кировского филиала АО «Апатит» Александр Веселов, животновод племенного репродуктора «Тулома» Тамара Гонтарь, ведущий ветеринарный врач Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных Нина Долгих, заместитель директора компании «Кола-Гранит» Михаил Ейбог, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области Роман Непомилуев, ведущий ветеринарный врач Кольской районной ветеринарной станции животных Тамара Паркина, начальник 12-й пожарной части по охране г.Мурманска Юрий Паркканен, машинист экскаватора Восточного рудника Кировского филиала АО «Апатит» Александр Попов, мастер основного производственного участка апатито-нефелиновой обогатительной фабрики №2 Кировского филиала АО «Апатит» Валерий Селивоненков и зоотехник-селекционер племенного репродуктора «Тулома» Мирослава Чистякова.

За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие образования Почётной грамотой Мурманской области награждены учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 19 имени М.Р. Янкова г.Заполярный Ирина Гаврилова, инструктор по физической культуре детского сада № 14 «Дубравушка» комбинированного вида г.Оленегорска Татьяна Кеба, заместитель директора Мурманского медицинского колледжа Любовь Манаева, преподаватель Кандалакшского индустриального колледжа Вера Некрасова и заместитель директора Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Дмитрий Рязанов.

За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие культуры и искусства Почётной грамотой Мурманской области награждены балетмейстер народного коллектива ансамбля танца «Юность» Дворца культуры «Металлург» г.Кандалакша Людмила Грибанова и преподаватель хореографических дисциплин детской школы искусств имени А.С. Розанова г.Кировск Софья Константинова.

За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие средств массовой информации Почётной грамотой Мурманской области награждён директор ГТРК «Мурман» Александр Волков.

За многолетнюю плодотворную работу по патриотическому воспитанию граждан и большой личный вклад в развитие гражданского общества Почётной грамотой Мурманской области награждена председатель Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» Римма Куруч.

За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие культуры Премия Мурманской области присуждена заведующей структурным подразделением, преподавателю и концертмейстеру детской школы искусств имени А.С. Розанова г.Кировск Надежде Жуколиной и доценту кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета Александру Порцелю, а также коллективу Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

За многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта знаком отличия Губернатора Мурманской области «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» награждены заместитель председателя Совета ветеранов спорта Мурманской области Людмила Готовко и тренер Мончегорской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Владимир Шеин.

Приказом министра спорта Российской Федерации за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и высокий профессионализм в подготовке спортсменов Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» награждена старший тренер Мончегорской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Светлана Петухова. За многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации и высокий профессионализм нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» награжден директор Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Владимир Страхов.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства присуждена артистке Мурманского областного драматического театра, Народной артистке Российской Федерации Алле Журавлёвой.