ИТОГИ: Сошлись в одну неделю полярный день, последний звонок и 80-летие Мурманской областиХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многогранность человеческих возможностей – 12-летний парикмахер и 92-летний тренер
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.05.18 18:51

Региональные и ведомственные награды вручены жителям Мурманской области

Сегодня губернатор Марина Ковтун вручила труженикам Мурманской области региональные и ведомственные награды. Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 80-летия региона.

«Сегодня мы чествуем тружеников, людей, для которых дело превыше всего. Среди вас – представители самых разных профессий, руководители и рядовые работники. Но всех объединяет любовь к своему делу и родному краю. Каждый на своём рабочем месте – незаменимая часть огромного целого, нашего общего большого дела. Ваш ежедневный добросовестный труд – это и есть жизнь Кольского Заполярья, его сердцебиение, тепло и свет, красота и здоровье, сила и слава. То, что позволяет всем нам жить, радоваться, растить детей, строить планы на будущее», – подчеркнула, обращаясь к участникам церемонии, Марина Ковтун.

Губернатор горячо поздравила всех с 80-летием Мурманской области и отметила, что сегодня начинается новый этап развития региона: он развивается с нарастающей скоростью, открывает для себя широкие горизонты, ставит амбициозные задачи благодаря самоотверженным труженикам края.

За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в организацию высококачественного медицинского обслуживания населения звание «Почётный работник здравоохранения Мурманской области» присвоено заведующему отделением гнойной хирургии – врачу-хирургу Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Николаю Лазаковичу.

За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства звание «Почётный работник культуры Мурманской области» присвоено директору школы искусств №1 г.Оленегорска Ирине Московниковой и хормейстеру образцового самодеятельного коллектива «Эстрадная вокальная студия» Зеленоборского Центрального дома культуры Елене Тарасовой.

За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие образования звание «Почётный работник образования Мурманской области» присвоено учителю истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 19 имени М.Р. Янкова г.Заполярный Любови Прокофьевой, учителю технологии основной общеобразовательной школы № 2 г.Ковдора Владимиру Слеткову, учителю русского языка и литературы гимназии № 1 г.Апатиты Екатерине Фридер. 

За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта звание «Почетный работник физической культуры и спорта Мурманской области» присвоено председателю комитета по физической культуре и спорту администрации г.Мурманска Ирине Андреевой.

За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в социально-экономическое развитие Почётной грамотой Мурманской области награждены водитель автомобиля сельскохозяйственного производственного кооператива «Тундра» Юрий Балакшин, ведущий специалист Расвумчоррского рудника Кировского филиала АО «Апатит» Александр Веселов, животновод племенного репродуктора «Тулома» Тамара Гонтарь, ведущий ветеринарный врач Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных Нина Долгих, заместитель директора компании «Кола-Гранит» Михаил Ейбог, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области Роман Непомилуев, ведущий ветеринарный врач Кольской районной ветеринарной станции животных Тамара Паркина, начальник 12-й пожарной части по охране г.Мурманска Юрий Паркканен, машинист экскаватора Восточного рудника Кировского филиала АО «Апатит» Александр Попов, мастер основного производственного участка апатито-нефелиновой обогатительной фабрики №2  Кировского филиала АО «Апатит» Валерий Селивоненков и зоотехник-селекционер племенного репродуктора «Тулома» Мирослава Чистякова.

За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие образования Почётной грамотой Мурманской области награждены учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 19 имени М.Р. Янкова г.Заполярный Ирина Гаврилова, инструктор по физической культуре детского сада № 14 «Дубравушка» комбинированного вида г.Оленегорска Татьяна Кеба, заместитель директора Мурманского медицинского колледжа Любовь Манаева, преподаватель Кандалакшского индустриального колледжа Вера Некрасова и заместитель директора Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Дмитрий Рязанов.

За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие культуры и искусства Почётной грамотой Мурманской области награждены балетмейстер народного коллектива ансамбля танца «Юность» Дворца культуры «Металлург» г.Кандалакша Людмила Грибанова и преподаватель хореографических дисциплин детской школы искусств имени А.С. Розанова г.Кировск Софья Константинова.

За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие средств массовой информации Почётной грамотой Мурманской области награждён директор ГТРК «Мурман» Александр Волков.

За многолетнюю плодотворную работу по патриотическому воспитанию граждан и большой личный вклад в развитие гражданского общества Почётной грамотой Мурманской области награждена председатель Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» Римма Куруч.

За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие культуры Премия Мурманской области присуждена заведующей структурным подразделением, преподавателю и концертмейстеру детской школы искусств имени А.С. Розанова г.Кировск Надежде Жуколиной и доценту кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета Александру Порцелю, а также коллективу Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

За многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта знаком отличия Губернатора Мурманской области «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» награждены заместитель председателя Совета ветеранов спорта Мурманской области Людмила Готовко и тренер Мончегорской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Владимир Шеин.

Приказом министра спорта Российской Федерации за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и высокий профессионализм в подготовке спортсменов Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» награждена старший тренер Мончегорской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Светлана Петухова. За многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации и высокий профессионализм нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» награжден директор Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Владимир Страхов.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства присуждена артистке Мурманского областного драматического театра, Народной артистке Российской Федерации Алле Журавлёвой.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 149 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:35«Открытая студия». Тематическая программа (12+)00:15Городские хроники (12+)00:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиОптовики и АЗС Мурманской области значительно подняли цены на топливо-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 26 копеек, евро - на 11 копеек-PRO ЭнергетикуВерховный суд Российской Федерации подтвердил легитимность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика