В Мурманской областной Думе молодые учёные обсудили роль молодёжных общественных организаций в реализации Стратегии научно-технологического развития России. В круглом столе приняли участие вице-спикер областной Думы Наталия Ведищева и депутат регионального парламента Герман Иванов, представители общественных объединений молодых учёных, сотрудники ведущих образовательных и научных учреждений региона и Северо-Запада России.

Основными темами обсуждения стали цели и задачи общественной работы объединений молодых учёных, их роль в реализации Стратегии научно-технологического развития страны, а также в современной отечественной научно-образовательной политике.

Наталия Ведищева отметила, что региональные парламентарии внимательно следят за успехами молодых учёных Кольского края и уверены, что нынешнее поколение заполярных исследователей приумножит лучшие традиции своих учителей. Она подчеркнула, что новое время диктует свои правила – требует от каждого не только знаний и профессионального мастерства, но и динамичности, результативности, активности, умения быть командным игроком:

– Сегодня для нас, законодателей, важно знать, какова собственная повестка в молодёжной среде, чтобы понимать, какую поддержку можем оказать. Мы с интересом наблюдали за работой круглого стола и приветствуем создание объединений молодых учёных. У них есть возможность внести свой вклад в достижение приоритетных целей стоящих пред страной. На первый план выходит развитие инноваций и прикладных наук, сохранение и приумножение интеллектуального ресурса страны, в том числе, в регионах. Как раз общественная работа молодых исследователей может стать процессом, в ходе которого каждый из участников способен вовлечь подрастающее поколение эту работу. Я уверена, у нас – замечательные молодые кадры, за ними – будущее науки и процветание нашего края.