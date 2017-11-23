Региональные следователи добились поступления в бюджет РФ более 15 миллионов рублей в качестве погашения недоимки по налогам

В результате принятых следственными органами Следственного комитета РФе по Мурманской области мер, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере), удалось добиться возмещения и поступления в бюджет Российской Федерации более 15 миллионов рублей.

По версии следствия, генеральный директор предприятия, осуществляющего производство мясопродуктов на территории Мурманской области, в период с 2013 по 2015гг., включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, тем самым уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 15 миллионов 372 тысячи 254 рублей.

В настоящее время ущерб, причиненный налоговым преступлением, возмещён в полном объёме.