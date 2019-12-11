Региональные соревнования «Смелость! Равенство! Решимость!» пройдут в Легкоатлетическом манеже 12 декабря

Мероприятие проводится ежегодно. В нём принимают участие инвалиды практически со всего региона. Основная цель - развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Мурманской области, а также активизация деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в общество инвалидов и лиц с проблемами интеллекта.

Региональные соревнования «Смелость! Равенство! Решимость!» наглядно подтверждают, что физическая культура и спорт помогают людям с ограниченными возможностями здоровья раскрывать свои способности и добиваться личного успеха, преодолевать жизненные невзгоды и идти к новым вершинам, укрепляют дух и уверенность в собственных силах. Каждый год оно объединяет множество талантливых, целеустремленных и одаренных людей, которые стремятся жить активной и насыщенной жизнью.

Участники делятся по следующим категориям: 1 категория – нарушение слуха и речи; 2 категория – поражение опорно-двигательного аппарата; 3 категория – нарушение зрения; 4 категория – ментальные нарушения; 5 категория – спортсмены-колясочники; 6 категория – ОВЗ.

Соревнования лично-командные. Возраст участников – от 18 лет.

Помимо личных и командных соревнований для участников будет организована спортивно-развлекательная программа: творческие конкурсы, площадка ВФСК ГТО «ГТО без границ!», настольные игры «Джаколло», «Новус», «Шаффлборт».

Начало соревнований в 11.00.