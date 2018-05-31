Региональные учреждения культуры погорели на музыке

В январе этого года общероссийская общественная организация «Российское авторское общество» (РАО) обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с исковыми требованиями к ООО «Кинопредприятие Мурманск» (кинотеатры «Мурманск» и «Аврора»), ООО «Планета 51» (одноимённый кинотеатр в Североморске) и ООО «Радиокомпания Арктика ФМ» (радиостанция «Арктика FM» в Мончегорске). Суть требований сводилась к взысканию авторского вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений. Размер рассчитанного РАО вознаграждения за использование музыки в показанных в 2015-м году мурманским кинопредприятием фильмах составил чуть более 840 тысяч рублей, с «Планеты 51» за кино, показанное в тот же период, истец требовал 311 тысяч, а с «Арктики FM» — почти 40 тысяч рублей.

Как пишет sud51, как следует из содержания судебных актов, договоры на выплату авторского вознаграждения между РАО и кинотеатрами были заключены только в ходе судебного разбирательства, в то время как мончегорская радиостанция оказалась должна по уже заключённому договору.

Следуя классической для РАО бизнес-стратегии, представитель авторского общества сумел убедить владельцев кинотеатров заключить мировые соглашения, впоследствии утверждённые судом, в результате чего первоначальные суммы были уменьшены до 1,2% от суммы выручки от продажи билетов на перечисленные в иске кинофильмы для ООО «Кинопредприятие Мурманск» (в денежном выражении это составило примерно 336 тысяч рублей) и до 0,8% для «Планеты 51» (в денежном выражении — почти 83 тысячи). Теперь каждый из кинотеатралов должен представлять РАО отчёты об использовании киновизуальных произведений и производить оплату в соответствии с заключёнными договорами на выплату авторского вознаграждения.

Почему это интересно? Во-первых, РАО нечастый гость в наших судах и, в основном, пытается договориться с лицами, использующими объекты авторского права, о заключении договора на выплату авторского вознаграждения, мирным путём. Во-вторых, эти дела ещё раз доказывают, что любой магазин, ларёк или салон красоты, который крутит собственные плей-листы в целях звукового оформления своего заведения, а равно как и музыка, исполняемая на любом дне города, может столкнуться с претензиями РАО, поскольку любимые песенки, транслируемые публично, являются объектами столь часто пренебрегаемого авторского права, а кроме того, как, в том числе, показывают эти дела, служат источником дохода для этой общественной организации.