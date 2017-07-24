Региональные власти среагировали на слово «Путин» и за 15 минут решили проблему с горячей водой для жителей дома на Кольском проспекте

Сегодня в правительстве Мурманской области состоялось еженедельное оперативное совещание, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Он напомнил руководству министерств и ведомств, а также главам муниципальных образований, присутствовавшим на совещании в режиме видеоконференцсвязи, о нашумевшей ситуации в Мурманске – протесте отчаявшихся жителей дома № 6 на Кольском проспекте, которые почти год оставались без горячего водоснабжения.

«Все участники этой ситуации – Октябрьское ЖЭУ, Мурманская ТЭЦ, муниципальная власть всё это время, как в итоге выяснилось, просто не хотели решить эту проблему. Жители дома вывесили большой плакат, который, конечно, не остался без внимания. В ситуацию пришлось вмешаться областной власти. В тот же день совещание провёл заместитель губернатора Евгений Никора, на следующий день пришлось вмешаться и мне», – отметил Алексей Тюкавин.

Как подчеркнул первый заместитель губернатора, проблема оказалась вполне решаемой. Трудность заключалась в том, что два дома запитаны на один бойлер. При этом отсутствовал доступ в дом 49 по просп. Кирова, где и находится данное оборудование. Необходимо, чтобы в каждом доме был свой бойлер. Стоит он достаточно больших денег и по понятным причинам жители дома не хотели брать на себя траты по его приобретению и установке. Было предложено включить дом в 2018 году в программу капремонта.

«Однако, чтобы жителям не сидеть целый год без горячей воды, нужно было найти временное компромиссное решение. Нам для этого потребовалось всего 15 минут. Цена вопроса – покупка или установка второго прибора учёта с общей стоимостью порядка 8 тысяч рублей», - сказал первый заместитель главы региона.

Алексей Тюкавин также напомнил о том, что согласно закону «Об общих принципах самоуправления РФ» местные органы власти должны были разобраться в этой ситуации в самом начале и принять решение, как организовать снабжение людей горячей водой. По закону, бездействие также рассматривается как неисполнение своих полномочий. То, что жители пошли на крайние меры и вывесили плакат, не осталось незамеченным – прокуратура в настоящее время проводит серьёзную детальную проверку этого случая.

«Прошу также Государственную жилищную инспекцию строго исполнять свои полномочия и требовать от местных властей исполнения законодательства. Непонятно, почему нельзя было разобраться со всем этим раньше? Обращаю внимание всех глав муниципалитетов и глав администраций – подобные вопросы нельзя пускать на самотек! Взаимоотношения с управляющими компаниями и ТСЖ – это в том числе сфера вашей ответственности. Надо уметь заставлять их работать как следует», – сказал в заключение первый заместитель губернатора.