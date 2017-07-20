Региональные власти загнали россиян в «тарифные джунгли»

Декларации о сдерживании тарифов ради развития экономики и повышения доходов граждан звучат в правительстве РФ регулярно. При этом федеральные власти, похоже, не интересуются реальным положением дел в регионах и ограничиваются лишь декларациями общих ориентиров. А любое детальное исследование практики тарифного регулирования на местах выявляет шокирующую картину «ценовых джунглей». Местные власти могут произвольно завышать или занижать тарифы, что приводит к их многократному разбросу, который сложно объяснить объективными обстоятельствами.

По данным, предоставленным Центром мониторинга и контроля за ценообразованием, например, тарифы на холодную воду для населения различаются по стране почти в 90 раз - от 2,3 до 204 руб. за кубический метр. Для так называемых прочих потребителей, куда входит малый и средний бизнес, водяные тарифы различаются уже более чем в 1200 раз: от 2,4 руб. в Сибирском федеральном округе до 2750 руб. за кубический метр в Уральском федеральном округе.

«Из всех проанализированных тарифных решений в сфере водоснабжения и водоотведения 22% содержат признаки нарушения законодательства и могут быть отменены», - говорят эксперты некоммерческого Центра мониторинга и контроля за ценообразованием (ЦМОК). О произволе говорит и 100-кратный разброс цен на водоотведение (канализацию). Так, только в одном Северо-Западном федеральном округе наибольший тариф на водоотведение для населения превышает наименьший тариф в 137 раз: от 4,1 руб. до 560 руб. за кубический метр. А 10-кратный или 20-кратный разброс тарифов на канализацию внутри одной области в правительстве РФ, похоже, уже никого не удивляет.

Не меньший разброс по стране наблюдается и в темпе повышения тарифов. Как известно, в качестве базового ориентира федеральным правительством был объявлен прогнозируемый средний рост цен в 4,9%. При этом по факту тарифы на водоснабжение и водоотведение были увеличены кое-где на 32% и выше.

Ещё одно больное место тарифного регулирования - это плата за присоединение к электрическим сетям, которая очень беспокоит отечественный бизнес. В некоторых странах отдельная плата за подключение ради стимулирования бизнеса вообще не взимается. Но в России - другие реалии. У нас правительство уже почти 10 лет обещает урегулировать расходы предприятий на подключение к сетям. Но окончательного результата этих усилий пока не видно. Ранее эксперты Центра мониторинга и контроля за ценообразованием заявили, что тарифы на электроэнергию необоснованно завышены в стране более чем на 27%.

Нарушения обнаружены и в тарифном регулировании теплоснабжения. Граждане и предприятия несут избыточную тарифную нагрузку, а выручка теплоснабжающих организаций необоснованно увеличивается. Тарифный произвол местных властей подпадает под определение «превышение полномочий региональных органов регулирования». В связи с этим эксперты ЦМОКа обещают передать результаты своего мониторинга и в контролирующие органы, пишет «Независимая газета».