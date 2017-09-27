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Мурманская область. Арктика27.09.17 16:48

Региональные законодатели на встрече с генеральным консулом Норвегии в Мурманске заострили внимание на вопросах приграничного сотрудничества

27 сентября в областной думе спикер регионального парламента Сергей Дубовой встретился с генеральным консулом Норвегии в Мурманске г-ном Эриком Сведалом. Познакомиться и обсудить вопросы взаимодействия – такова была цель встречи, в которой также принимали участие: консулы Королевства Норвегия в Мурманске – г-н Йорген Холтен Йоргенсен и г-жа Ина Нюгорд Моссин, заместитель главы регионального парламента Наталия Ведищева, представитель МИД России в Мурманске.

– Норвегия и Мурманская область – добрые соседи, которые имеют солидный опыт партнерских отношений, – отметил в своем приветствии Сергей Дубовой.

Глава парламента проинформировал зарубежных гостей об основных направлениях работы Мурманской областной думы и планах на предстоящий период.

– Мы ценим хорошие, устойчивые связи с нашими норвежскими соседями, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Следим за политическими процессами, которые происходят в Норвегии, особенно в соседних с Мурманской областью губерниях. В июне мы встречались с главой Финнмарка господином Шостадом. Нам интересны результаты недавно прошедших парламентских выборов.

Региональные законодатели заострили внимание на вопросах приграничного сотрудничества. В июле Государственная Дума приняла новый федеральный закон о приграничном сотрудничестве, закон долгожданный, важный для приграничных регионов. В развитие федерального планируется принять закон на региональном уровне.

Отмечалось, что сотрудничество между Мурманской областью и Северными губерниями Норвегии продолжается, проекты в традиционных сферах по-прежнему реализуются, развивается приграничная инфраструктура, взаимодействуют между собой наши приграничные территории. В начале октября пройдут традиционные Дни приграничного сотрудничества, в которых примут участие депутаты областной думы.

Об обоюдной заинтересованности в развитии отношений между Мурманской областью и северными губерниями Норвегии говорила Наталия Ведищева:

– На протяжении многих лет наши регионы поддерживали не просто партнерские отношения, а интенсивные связи, основанные на дружбе, теплых чувствах людей, живущих по обе стороны границы. Считаем, что контакты полезны, мы заинтересованы в том, чтобы их поддерживать и развивать.

Г-н Эрик Сведал, вступивший в должность генерального консула Королевства Норвегия в Мурманске в конце августа этого года, поделился позитивными впечатлениями о нашем городе и его жителях, рассказал о первых шагах, приоритетах и планах своей работы в должности генконсула. Г-н Эрик Сведал отметил важность продолжения конструктивного сотрудничества наших стран, особенно здесь, на Севере. О приоритетах говорит и предстоящий визит в Архангельскую область министра иностранных дел Норвегии, который является третьим по счёту в этом году на Северо-Запад России. Впереди – открытие участка автодороги, связывающего Норвегию с Мурманской областью, празднование 30-летия сотрудничества губернии Финнмарк и Мурманской области, спортивные и другие мероприятия в сферах охраны природы, Мурманская деловая неделя и 25-летие сотрудничества в Баренцевом регионе.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

 

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