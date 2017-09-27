Региональные законодатели собираются повысить коэффициент трудового патента для иностранных граждан

Сегодня в Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения. В первом чтении и окончательной редакции парламентарии рекомендовали думе принять проект закона, который устанавливает на 2018 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области.

В связи с ростом числа иностранных граждан, работающих на основании патента, предлагается повысить данный коэффициент с 1,4 до 1,8, тем самым увеличив доходную базу бюджета Мурманской области в виде фиксированного авансового платежа по патенту для таких работников.

– Сейчас стоимость трудового патента составляет две тысячи семьсот двадцать шесть рублей шестьдесят копеек, а с учётом вносимого документа и применяемого коэффициента дефлятора – три тысячи шестьсот пятьдесят рублей. В соответствии с законом, иностранный гражданин должен вносить эту сумму ежемесячно, – пояснил председатель комитета.