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Мурманская область. Арктика18.08.17 11:37

Региональным управлением СКР проводится процессуальная проверка по факту получения травмы несовершеннолетним мурманчаниным

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту взрыва запала гранаты в руках несовершеннолетнего, 2001 года рождения.

По предварительной информации следствия, 18 августа в ночное время у подростка, находившегося в подъезде одного из домов по улице Хлобыстова в городе Мурманске, в руках взорвался унифицированный запал ручной гранаты, которую несовершеннолетний нашёл накануне в одном из заброшенных зданий города. В результате происшествия потерпевший получил травму руки и был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.  По результатам проверки в пределах установленного законом процессуального срока будет принято соответствующее процессуальное решение.

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