Региональным управлением СКР возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт специальных технических средств

Следственным отделом по городу Заполярный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя пгт Никель Печенгского района Мурманской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

По версии следствия, подозреваемый, находясь 14 августа 2017 года в пгт Никель, за денежное вознаграждение осуществил сбыл портативного видеорегистратора с корпусом в виде шариковой авторучки, который относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации, свободный оборот которого запрещен на территории Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что действующее законодательно предусматривает уголовную ответственность не только за производство и сбыт, но и за приобретение в личных целях специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.