В прокуратуре Мурманской области подведены итоги работы по противодействию коррупции за I полугодие 2019 года. Региональными органами прокуратуры выявлены 1159 нарушений антикоррупционного законодательства, внесены 497 актов прокурорского реагирования, в том числе 154 представления, 133 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, расторгнуты 4 трудовых договора, заключенных с нарушением установленного порядка.

Продолжена практика привлечения виновных должностных и юридических лиц к административной ответственности: привлечены 34 лица с назначением штрафов в сумме 768 тысяч рублей, реально взыскано 804 тысячи рублей, в том числе с учётом административных постановлений, вынесенных в прошлом году.

В рамках реализации процессуальных полномочий, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурорами выявлялись факты хищения бюджетных средств в связи с установлением фактов оформления фиктивных документов о трудоустройстве, а также оплатой государственных контрактов при невыполнении их условий. Всего по материалам прокурорских проверок возбуждены и расследуются 6 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

В целях восстановления интересов государства направлены 14 заявлений о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, на сумму 20856 тысяч рублей, 5 из которых рассмотрены и удовлетворены на сумму 4331 тысяча рублей, 2 иска прекращены ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора на сумму 1416 тысяч рублей.

Сумма реально взысканного ущерба превысила 3,7 млн рублей, в остальной части взыскание проводится в рамках возбужденных исполнительных производств.

Вопросы противодействие коррупционной преступности являлись предметом обсуждения на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона. В целях совершенствования координационной деятельности 29 мая 2019 года принят и подписан всеми участниками комплексный план совместных мероприятий по противодействию коррупции в Мурманской области.

Судами области рассмотрены 25 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 32 лиц, по результатам их рассмотрения осуждены 25 граждан, из них 10 приговорены к реальным срокам наказания.