Региональный этап детского фотоконкурса «В объятиях природы» открыл молодые таланты

19 июня в информационном центре Кольской АЭС состоялось награждение победителей регионального этапа Международного детского творческого фотопроекта «В объятиях природы». Организаторами конкурса выступили АО «Концерн «Росэнергоатом», Фонд «АТР АЭС», Кольская АЭС и АЭС «Пакш» Венгрия.

Фотоконкурс стартовал в апреле. 25 юных фотолюбителей в возрасте от 14 до 17 лет предоставили более сотни снимков заполярной природы. По условиям конкурса участникам нужно было продемонстрировать красоту городской или дикой природы, животного мира, которые находятся в радиусе 30 километров от атомной станции.

В состав жюри конкурса вошли представители администрации города Полярные Зори, Кольской АЭС, Городского дворца культуры. Конкурсную комиссию возглавил известный на Кольском полуострове член Союза фотохудожников России, заслуженный фотохудожник творческого союза «Фотоискусство» и международной Федерации фотоискусства «FIAP», лауреат фотоконкурсов в 53 странах мира Геннадий Чубко.

«Этот конкурс открыл молодые таланты в области фотографии. Удивил своеобразный взгляд, творческий подход к процессу фотографирования и новые образы», - отметил Геннадий Чубко.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, более двадцати фотографий будут направлены на Международный этап конкурса «В объятиях природы». Авторы лучших работ получат путевки в интернациональный экологический лагерь, где их ждет интересная творческая программа и мастер-классы от лучших мастеров в области фотоискусства. Победители международного конкурса будут определены 17 июля.

Фонд «АТР АЭС» - Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Создан в феврале 2013 года с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций.