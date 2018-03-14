Региональный Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов плохо контролирует сроки исполнения обязательств по договорам

Прокурором Ленинского округа г. Мурманска установлено, что НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) Мурманской области» (НКО «ФКР МО») по результатам конкурсных процедур в июле 2017 года заключены два договора с ООО «Веста-2С» на выполнение работ по капитальному ремонту крыш двух МКД со сроками исполнения не позднее 20.12.2017. При этом в нарушение установленных и согласованных сторонами условий Фондом объекты капитального ремонта переданы подрядчику по истечении 30 календарных дней со дня подписания договоров, что впоследствии привело к продлению сроков выполнения работ по независящим от общества причинам.

Учитывая, что контроль выполнения сроков в силу части 4 ст. 5 закона Мурманской области № 1630-01-ЗМО осуществляет НКО «ФКР МО», прокурором округа генеральному директору Фонда внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, усилен контроль за сроками исполнения обязательств по договорам.

Этим же прокурором дана оценка действиям регионального оператора в ходе выполнения капитального ремонта МКД в г.Апатиты. Как показала проверка, условия договора в части приёмки выполненных работ ООО «А-Деко» не соблюдены. Представитель подрядной организации на приёмку работ в назначенный день, несмотря на уведомление, не явился, документация для сдачи-приёмки выполненных работ обществом по состоянию на момент проверки в НКО «ФКР» не представлена. Кроме того, комиссией выявлен ряд замечаний по качеству выполненных работ, о чём подрядчик незамедлительно извещён. Впоследствии общество в устной форме уведомило об устранении замечаний, однако письменного уведомления не направил.

Несмотря на длительное невыполнение подрядчиком работ по капитальному ремонту МКД № 6 по ул. Кирова в Апатитах региональный оператор с иском в арбитражный суд не обращался, управляющей организации объект в управление не передан. Рабочая комиссия с целью проверки устранения недостатков, выявленных в ходе приёмки в эксплуатацию элементов жилого дома от 27.06.2017, повторно не назначалась.

Прокурором Ленинского округа г. Мурманска генеральному директору НКО «ФКР МО» внесено представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства, которое находится на рассмотрении, рассмотрено, удовлетворено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время спор между подрядной организацией и региональным оператором находится на рассмотрении в Арбитражном суде Мурманской области.

Нарушения сроков выполнения ремонтных работ послужили основанием для вмешательства прокурора г.Кировска, где администрация муниципального образования исполняет функции технического заказчика. В ходе проверки установлено, что сроки, предусмотренные договорами на выполнение работ по капитальному ремонту кровель в четырёх МКД, заключенные с ООО «Центр строительных материалов» и ООО «Мурман союз», истекли 10.12.2017, работы не завершены, подписанных актов рабочей комиссии по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества не имеется.

В целях устранения отмеченных нарушений руководителям ООО «Центр строительных материалов» и ООО «Мурман союз» прокурором города внесены представления. Акты реагирования рассмотрены и удовлетворены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, ремонтные работы завершаются.