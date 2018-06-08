Региональный фрагмент ГАС «Выборы» переведён в режим подготовки и проведения сентябрьских выборов

7 июня состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Мурманской области, на котором были утверждены комплекс мероприятий Избирательной комиссии Мурманской области по подготовке и проведению выборов представительных органов муниципальных образований Мурманской области в сентябре 2018 года и примерный календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в единый день голосования.

Принято решение о переводе регионального фрагмента ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов.

Рассмотрены другие организационные вопросы.