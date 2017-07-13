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Мурманская область. Арктика13.07.17 09:27

Региональный Минстрой предложил 9 площадок для разработки проекта-концепта развития общественных территорий

В Мурманской области стартовал конкурс на лучший эскизный проект-концепцию развития общественных территорий.  Его цель – определение лучших идей и проектных предложений по планированию обустройства территорий городской среды, с целью повышения комфортности и эффективного использования общественных территорий, приданию современного облика населенным пунктам Мурманской области при условии сохранения их самобытности и учетом истории их развития.

«Это региональная инициатива, – рассказала первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко. – Одна из задача конкурса – привлечение широкого круга активного населения, а также организаций к выработке предложений и пожеланий при планировании обустройства общественных территории населенных пунктов в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды».

Конкурс проводится Министерством строительства и территориального развития региона, заявки и предложения принимаются до 31 августа.

В проекте необходимо отразить благоустройство территорий городской среды с местами для тихого и активного отдыха граждан, озеленения территории, освещения тротуаров, велодорожек и тропинок, с учетом мероприятий обеспечивающих доступность маломобильных групп населения.

Региональный Минстрой предложил и 9 территорий для разработки проекта-концепта развития. Это территория парка в центральной части города в Апатитах (за зданием администрации на проспекте Ленина), территория рекреационного назначения с набережной озера в Заполярном, территория вокруг озера Комсомольское в Мончегорске, сквер от улицы Баумана до улицы Щербакова вдоль ручья Чистого в Мурманске, территория парка по улице Московской в Мурмашах, Молодёжный бульвар в Оленегорске, территория общегородского значения – бульвар по улице Партизан Заполярья в Полярных Зорях, территория массового посещения: памятник, культурно-спортивный центр в Ревде, городской парк в Североморске.

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