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Мурманская область. Арктика17.02.20 15:50

Региональный Минздрав договорился о взаимодействии с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом им. И.П. Павлова в вопросах организации скорой медицинской помощи

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев встретился с ректором Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова (ПСПбГМУ), д.м.н., профессором, академиком РАМН Сергеем Багненко, который является главным внештатным специалистом Минздрава России по скорой медицинской помощи.

На встрече обсудили вопросы оптимальной маршрутизации пациентов при оказании экстренной медицинской помощи с учетом лучших практик страны, а также перспективы создания отделений скорой медицинской помощи (аналог зарубежных emergency) в крупных стационарах. На базе университетской клиники ПСПбГМУ специалисты «вживую» продемонстрировали работу отделения, которое уже несколько лет работает именно по такой модели.

Между Минздравом Мурманской области и Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом им. И.П. Павлова достигнута договоренность о совместной работе по подготовке отделений скорой медицинской помощи на территории нашего региона.

От организации экстренной медицинской помощи при сердечно-сосудистых катастрофах и хирургических патологиях напрямую зависит жизнь пациентов, поэтому в стратегическом плане развития региона «На Севере – жить. 2030» предусмотрен блок мероприятий по модернизации приемных отделений крупных стационаров, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

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