Региональный Минздрав заключил 131 договор с выпускниками Мурманской области о целевом обучении в медицинских вузах

За время приёмной кампании региональный Минздрав заключил 131 договор о целевом обучении с выпускниками образовательных организаций Мурманской области. Из них три выпускников будут поступать по целевому направлению в вузы Москвы, 86 – Санкт-Петербурга, 12 – Петрозаводска по специальностям лечебное дело, педиатрия и стоматология.

В связи с тем, что в этом году в России кардинально изменилась система целевой подготовки и целевые места не распределяются по регионам, кто из числа «целевиков» попадет в число студентов будет зависеть только от результатов ЕГЭ и их конкурентоспособности.