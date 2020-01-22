Региональный оператор по обращению с ТКО в прошлом году направил на переработку 31,5% всех поступивших на Экотехнопарк твёрдых коммунальных отходов

Как сообщает АО «Управление отходами» в Мурманской области, по итогам первого года работы региональным оператором по обращению с ТКО на территории нашего региона было направлено на переработку 31,5% всех поступивших на Экотехнопарк твёрдых коммунальных отходов.

Данный показатель включает в себя и объём извлеченных вторичных материальных ресурсов на современном мусоросортировочном комплексе, а также количество сырья, получаемого из крупногабаритных отходов, которое было использовано для нужд энергетики предприятия. Процент ТКО, направленных на утилизацию в 2019 году, уже превысил целевые значения национального проекта «Экология» в Мурманской области за прошлый год вдвое.

В 2020 году Мурманским филиалом АО «Управление отходами» будет продолжена работа по совершенствованию процессов обработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Один из элементов модернизации – запуск процесса пиролиза, с помощью которого в Экотехнопарке появится возможность производить из автомобильных покрышек жидкое горючее, аналогичное дизельному топливу, используемое для нужд отопления жилых домов.