Региональный штаб по наведению порядка в ЖКХ в очередной раз грозит нерадивым управляющим компаниям

Региональный штаб по наведению порядка в ЖКХ заставит управляющие компании Мурманской области качественно очищать дворы и кровли домов от снега и наледи. Эта работа будет контролироваться в ежедневном режиме. Такую задачу перед штабом сегодня на оперативном совещании поставил губернатор Андрей Чибис.

Проведённая по поручению главы региона на прошлой неделе проверка готовности к зиме 55 управляющих компаний области выявила существенную нехватку у крупных участников рынка дворников и уборочной техники. Более подготовленными оказались небольшие компании: их штаты дворников укомплектованы, сделаны запасы песка, заключены договоры на обслуживание с владельцами снегоуборочной техники, доложил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Гноевский.

Андрей Чибис подчеркнул, что контроль за работой УК, в том числе их готовности к работе в зимний период, – прямая обязанность органов местного самоуправления. Глава региона потребовал от всех муниципалитетов в режиме штабной работы под руководством Министерства энергетики и ЖКХ добиться наличия у УК всех необходимых ресурсов, сил и средств. Заседание штабов проводить раз в три дня, как это делалось в марте-апреле в рамках весенней уборки.

«При необходимости подключайте прокуратуру. В отношении компаний, которые в очередной раз проявили себя как нерадивые, Госжилинспекции – не стесняться проводить исключение домов из обслуживания, лишение лицензий», – отметил Андрей Чибис.

Также губернатор поручил министру развития промышленности и предпринимательства Дмитрию Филиппову ускорить процедуру создания областной управляющей компании, которая должна быть готова оперативно заменить лишенные лицензии УК.