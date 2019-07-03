Региональный ситуационный центр, осуществлявший онлайн наблюдение за ходом проведения экзаменов в Мурманской области, вошёл в пятерку лучших по России

Экзаменами по всем предметам в резервный день завершился основной период единого государственного экзамена 2019 года, проходивший с 27 мая по 1 июля. В регионе работал один пункт проведения экзамена в Мурманске. Экзамен по физике сдавали 4 участника, по химии – 10, по биологии – 17, по истории – 2, по английскому языку – 6, по обществознанию – 14. Запланированные участники ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ на экзамены не явились.

Экзамены прошли без технологических сбоев, на высоком организационном уровне. Утечек экзаменационных материалов не зафиксировано.

«Нам удалось обеспечить абсолютную прозрачность и честность ЕГЭ, дать возможность каждому получить независимую оценку знаний, – сообщила Ирина Ковшира, министр образования и науки Мурманской области. – По оценке Рособрнадзора, Региональный ситуационный центр, осуществлявший онлайн наблюдение за ходом проведения экзаменов в Мурманской области, вошел в пятерку лучших по России».

Как напомнили в Региональном центре обработки информации, выпускники, не набравшие минимальные баллы для получения аттестата после пересдачи математики в резервные дни, смогут сдать экзамены по математике базового уровня в дополнительный период в сентябре. С русским языком справились все выпускники текущего года, поэтому ЕГЭ по данному предмету в сентябре не планируется.

Последние результаты ЕГЭ основного периода будут объявлены в соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором, на официальном сайте информационной поддержки государственной итоговой аттестации в Мурманской области не позднее 15 июля.