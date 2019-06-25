Региональный Союз промышленников и предпринимателей провёл первый турнир по настольному теннису среди представителей финансово-кредитных организаций

В Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области неоднократно обращались работодатели региона с просьбой организовать спортивные мероприятия, как отраслевые, так и межотраслевые. В связи с этим Союз организовал опрос с целью выявить круг заинтересованных организаций и виды спорта, в которых работодатели хотели бы посоревноваться. Опрос показал большую заинтересованность членов Союза, ведь многие предприятия имеют даже свои спортивные команды и готовы посоревноваться в различных видах спорта. Одним из самых популярных стал настольный теннис, в связи с чем первым спортивным мероприятием стал кубок СПП МО по настольному теннису.

Турнир прошёл на площадке спортивного клуба «X-fit» и собрал работников банковской сферы – это сотрудники финансово-кредитных организаций региона и представители регулятора рынка банковских услуг.

Участники соревновались в индивидуальном и командном зачетах.

В командном зачёте победили представители отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка; на втором месте – ОО «Мурманский» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»; замкнула тройку лидеров команда РОО «Мурманский» Филиала ОПЕРУ ПАО «ВТБ».

В индивидуальном зачете: 1 место – Андрей Тарасов (Центробанк), 2 место – Михаил Сахно (Центробанк), 3 место – Дмитрий Ким (ВТБ).