Региональный закон о единовременном пособии, выплачиваемом в случае гибели спасателей, скоро будет принят

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. В центре внимания парламентариев был законопроект Мурманской области об аварийно-спасательной службе (АСС) и аварийно-спасательных формированиях региона.

Он определяет полномочия органов государственной власти в сфере деятельности областной службы, а также устанавливает страховые и социальные гарантии работникам.

- Документом предусматривается единовременное пособие, выплачиваемое в случае гибели спасателей, заболеваний, полученных в период службы или увечий, исключающих для них возможность дальнейшей работы, а также ежемесячная социальная выплата спасателям Мурманской области, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в АСС, - отметил Михаил Ильиных.

Депутаты рекомендовали Думе принять проект закона во втором чтении и окончательной редакции.