Регионам хватает средств для сохранения уровня зарплат бюджетников - глава Минтруда

Регионам хватает средств на исполнение майских указов Президента по зарплатам, заявил сегодня журналистам министр труда Максим Топилин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ разослало губернаторам телеграмму, в которой просило выяснить, достаточно ли в регионах средств для сохранения уровня зарплаты бюджетников, установленного в майских указах. По итогам мониторинга министерство подготовит доклад Президенту.

Майские указы, содержащие требования по повышению зарплат некоторых категорий бюджетников, в том числе, врачей и младшего медицинского персонала, учителей, преподавателей вузов, социальных работников, должны были быть выполнены к 2018 году. Последний этап планового повышения уровня зарплаты произошёл в начале этого года.