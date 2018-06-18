Регионы потратят часть лета на изучение законопроекта о пенсионной реформе

Совет Государственной Думы отправит в регионы законопроект о пенсионной реформе с целью обсуждения до 17 июля, об этом сообщил РИА «Новости» источник, который знаком с решением. «В рассылке (законопроект) до 17 июля», — сообщил он.

Ранее правительство РФ предложило начать повышать с 2019 года пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. В субботу, 16 июня, пресс-служба кабинета министров сообщила, что соответствующие законопроекты внесены в нижнюю палату парламента после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Позже первый вице-спикер ГД Александр Жуков подтвердил, что законопроект будет отправлен к регионы. «Эти законопроекты направляются в регионы для получения отзывов, рекомендаций. В течение месяца профильный комитет будет собирать мнения регионов по этому вопросу», — сообщил он.