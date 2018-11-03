«Регулирование цен на топливо в России сейчас невозможно», или «Нефтяники согласились с этим за одну ночь»

Ввести государственное регулирование цен на топливо в России сейчас невозможно, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телепрограмме «Вести в субботу». «Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили… И очередь за бензином, и так далее, поэтому здесь невозможно скорее. За 30 лет сложился такой рынок, такая структура рынка, невозможно будет ввести государственное регулирование. Либо мы опять же через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, либо будет дефицит», — ответил Козак на вопрос о возможности введения госрегулирования цен на топливо, сообщает РИАН.

Напомним, Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ вечером 31 октября на совещании у Козака согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись о заключении соглашений, в которых определён уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Представитель Козака Илья Джус сообщил, что крупнейшие нефтекомпании РФ подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством по топливу, вертикально интегрированные компании (ВИНК) и независимые НПЗ по состоянию на 1 ноября выполнили договоренности по снижению оптовых цен на бензин и дизтопливо.

«Я по-прежнему подтверждаю то, что неоднократно говорил летом - у есть инструменты, хватит ресурсов, да и в конце концов хватит доброй воли нефтяных компаний, чтобы сдержать уровень розничных цены на моторное топливо в пределах инфляции. Именно об этом мы договорились, нефтяники согласились с этим за одну ночь», — сказал Козак в интервью программе «Вести в субботу». «Розничный рынок реагирует на изменения на оптовом рынке, и через несколько дней мы почувствуем эти изменения», - добавил Козак.