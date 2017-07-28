«Река из долгов тянется долгие годы. Она складывается из разных ручейков», - Марина Ковтун

Сегодня на заседании регионального правительства министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский доложил, как проводится работа по снижению задолженности потребителей Мурманской области за коммунальные услуги. Распоряжение об активизации этой работы губернатор Марина Ковтун подписала в октябре 2016 года.

«Основными должниками перед РСО остаются население, управляющие организации, организации, эксплуатирующие коммунальную инфраструктуру, и прочие предприятия, к которым в большинстве своём относятся муниципальные теплоснабжающие организации, использующие для выработки тепловой электрическую энергию. Значительный прирост задолженности наблюдается среди населения. Долг организаций, эксплуатирующих коммунальную инфраструктуру Министерства обороны РФ, составляет 10% от общей задолженности», – отметил Владимир Гноевский.

В 2017 году прирост задолженности за 4 месяца составил 771 млн рублей (7%) в отличие от прошлого года, когда за такой же период прирост составил 1 948 млн руб. (21,5%).

Основными причинами недостижения 100% собираемости за потребленные коммунальные ресурсы являются наличие задолженности у предприятий-банкротов; неэффективная работа управляющих организаций с задолженностью граждан за коммунальные услуги; затягивание процесса вступления в законную силу судебных актов об удовлетворении требований кредиторов, находящихся в процедуре банкротства; отсутствие своевременного списания задолженности, невозможной к взысканию, и др.

По мнению министра, с целью исполнения распоряжения губернатора и достижения 100% собираемости платы потребителей за коммунальные ресурсы необходимо, в частности, при работе с гражданами не допускать задолженности более трёх месяцев, проводить совместную работу по снижению задолженности; при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать денежные средства, необходимые для обеспечения полной оплаты потребленных коммунальных ресурсов учреждениями, финансируемыми из муниципального бюджета, а также платы за пустующий муниципальный жилищный фонд.

Владимир Гноевский подчеркнул, что проводимая совместно с муниципальными образованиями, предприятиями, командованием Северного флота работа позволила значительно уменьшить динамику прироста долгов, находить новые инструменты к их устранению.

«Эта река из долгов тянется долгие годы. Она складывается из разных ручейков. Но ответственные есть за каждый из них. Тут проявляется и плохая работа МУПов, муниципальных образований, иных структур. Каждый должен и будет осознавать свою меру ответственности. Только в этом случае мы добьемся необходимого эффекта», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.