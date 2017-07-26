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Мурманская область. Арктика26.07.17 09:52

Реклама-ловушка распространялась в Мурманске

25 июля Мурманское УФАС изготовило решение в отношении ИП Калинина А.Б.

Основанием для рассмотрения дела послужило обращение жительницы Мурманска, которая указала, что с 1 по 21 мая 2017 года через почтовые ящики граждан города Мурманска были распространены  листовки, выполненные в виде квитанции-уведомления со штрих-кодом: «…УВЕДОМЛЕНИЕ. Уведомляем Вас о том, что Ваш дом подпадает в районную программу. В вашем доме ПЛАНОВО проводится замена и установка стеклопакетов по ценам завода. … Программа действует до … Замеры и строительно-монтажные работы осуществляет официальный дилер завода …»

Для того чтобы усилить эффект от данной рекламы, на первый план были помещены изображение штрих-кода и надпись крупным шрифтом «УВЕДОМЛЕНИЕ». Создается впечатление, что перед потребителем официальный бланк, предписывающий определенные действия  для его получателя. Также срок программы ограничен до 31 мая 2017 года.

По мнению заявительницы,  форма и содержание рекламы наводит на мысль, что  органами местного самоуправления организована  программа по плановой замене  и установке стеклопакетов. А рекламирующая организация  выиграла в муниципалитете аукцион на установку окон в подъездах дома и оказывает услугу  в соответствии  с районной программой.

Комиссия Мурманского УФАС России в ходе рассмотрения дела выяснила, что такую рекламу распространяет ИП Калинин, заключивший договор субаренды с ООО. Предприниматель  не знаком с законом о рекламе, впервые инициировал рекламную компанию и оформил рекламу в виде почтовых уведомлений, объясняя  это маркетинговым ходом.  Он также пояснил, что участки распространения рекламы определял лично,  ориентируясь на дома, в которых меньше всего замененных окон.

Комиссия установила, что ИП Калинин А.Б.  не участвовал ни в каком аукционе и не получал прав  от   органов  местного самоуправления  по установке  стеклопакетов для граждан города. Предприниматель не  предоставил  «районную программу» и  утвержденный план замены и установки стеклопакетов, о которых говорится в рекламе. Кроме того, не были представлены доказательства того, что замена и установка стеклопакетов осуществлялась «по ценам завода».

Исходя из материалов дела, комиссия УФАС признала данную рекламу ненадлежащей и недостоверной, не отвечающей требованиям  пункта 4 и 20  части 3  статьи 5 и части 7 статьи 5 закона о рекламе.

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