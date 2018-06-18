Реконструированную котельную Северного флота в посёлке Алакуртти готовят к передаче муниципалитету

Заместитель командующего Северным флотом по строительству Василий Винокуров и министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский провели рабочее совещание по вопросам передачи в ведение муниципальной власти котельной в посёлке Алакуртти, которую реконструирует Министерство обороны России.

Как сообщает пресс-служба СФ, в котельной проведён большой объём работы, связанной с заменой и обновлением оборудования. После модернизации надёжность и эффективность работы теплогенерирующего объекта существенно возрастёт. Данная котельная станет одной из лучших в Мурманской области.

Планомерная передача объектов начнётся со следующего месяца. Начало отопительного сезона котельная встретит в полной технической готовности.

Вопросы социального обеспечения жителей военных гарнизонов Северного флота командующий флотом Николай Евменов держит на личном контроле в постоянном взаимодействии с органами государственного управления регионов, где дислоцированы силы стратегического объединения.