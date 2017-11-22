Реконструкция главной площади Кандалакши позволит создать благоустроенную современную среду в центре города

В Кандалакше продолжаются работы по реконструкции центральной площади. Изменение её облика являлось давно назревшей проблемой, неоднократно озвучиваемой жителями города.

В настоящее время на центральной площади по новому организована территория, расширена часть площади и обустроены три автомобильные парковки общим количеством на 55 машиномест. Сейчас идут работы по устройству городской стены, установке скамеек и урн. В планах - обустройство пешеходной зоны, велосипедных дорожек и парковки для велосипедов, организация современного освещения.

Центральная площадь была создана в период активного преобразования города в середине 70-х годов ХХ века. С тех пор она ни разу капитально не реконструировалась, с каждым годом отставая от современных тенденций устройства городских пространств, изнашиваясь и устаревая.

В этом году администрацией города была разработана проектно-сметная документация. Реконструкция центральной площади осуществляется за счёт средств областного, местного бюджетов и привлечением частных инвестиций.

Благоустройство центральной площади планируется выполнить в 6 этапов. Реализация первого началась в сентябре текущего года. Выполнение остальных этапов запланировано на последующие годы, в том числе на 2018 год. В итоге это позволит создать в центре города единую благоустроенную современную среду.

В дальнейшем предлагается установка аллеи пергол (навесов), служащей в летнее время в качестве цветочной садовой инсталляции, а в зимние время - световой. Также проектным решением предусмотрено место и для установки новогодней елки.

Так как сохранение памяти о военном периоде истории Кандалакшского района является приоритетным для жителей города, главным акцентом центральной площади останется памятный постамент с танком Т-34-85, который посвящен защитникам Заполярья в период с 1941 по 1944 годы. Памятник облицуют гранитной плиткой и установят ограждение, не препятствующее доступу жителей.