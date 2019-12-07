Реконструкция портов Диксон и Тикси улучшит безопасность в Арктике - командующий СФ Александр Моисеев

Реконструкция портов Диксон и Тикси повысит безопасность в Арктике и на Северном морском пути, сообщил в Санкт-Петербурге в пятницу на сессии «Построение комплексной системы безопасности в Арктике» форума «Арктика: настоящее и будущее» командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«В рамках реализации государственной политики РФ в Арктике и выполнения поручения президента по развитию Северного морского пути и побережья арктических морей предусмотрена реконструкция в 2022 году морского порта Тикси, а к 2025 году порта Диксон. Несомненно, это (порты) совместного базирования. Это позволит оперативно реагировать на любые возможные угрозы безопасности мореплавания на протяженности всего Северного морского пути», - сказал он.

Моисеев отметил, что в арктических регионах военные также активно развивают и реконструируют аэродромы. «Не могу не отметить ещё одной составляющей инфраструктуры - это развитие аэродромной сети. Несомненно, реконструкция существующих аэродромов позволит применять всю авиационную технику, решать весь спектр задач, которые возлагаются. С окончанием реконструкции большинство российских аэродромов в Арктике станут всесезонными», - отметил командующий, пишет ТАСС.

Сроки реконструкции аэродромов он не уточнил. Порт Диксон расположен на побережье Карского моря в Красноярском крае. Порт Тикси расположен на побережье моря Лаптевых в Якутии.