Семёновское озеро на три дня отдано «моржам» и болельщикамРоссиян хотят проверить на ВИЧ прямо на рабочем месте
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.03.19 09:10

Рекорд длины реза металла установлен в ходе проведения конкурса «Глубина-2019» водолазами Северного флота

Участники всеармейского этапа конкурса водолазного мастерства «Глубина-2019» завершили участие в соревновательной программе всеармейского этапа Армейских международных игр «Глубина-2019». Завершающим состязанием в программе конкурса стало выполнение водолазными специалистами подводно-технических работ по результатам металла.

Рекорд соревнований установили водолазные специалисты Северного флота, выполнив непрерывный рез металла толщиной 5 миллиметров на протяжении 88 сантиметров.

В 2019 году в программу соревнований «Глубина» включены восемь специальных упражнений. Все они непосредственно связаны с профессиональной деятельностью военных водолазов. Самые технически сложные - это оказание помощи надводному кораблю при пробоине корпуса, поддержание жизнедеятельности подводной лодки, лежащей на грунте, подводная резка и сварка металла. Более простые и понятные - это поиск и остропка предметов на глубине, сборка металлоконструкций, оказание первой помощи пострадавшему водолазу, скоростное плавание и подводная борьба.

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Владимира Королёва в период с 1 по 13 марта 2019 года на базе учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского флота, г Севастополь) 907 объединенного учебного центра Военно-Морского флота проводится всеармейский этап Армейских международных игр «Глубина – 2019».

Команда-победитель будет удостоена чести представлять Военно-Морской Флот России на международном этапе соревнований, который состоится в августе 2019 года.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПартия власти запустила сайт предварительного голосования
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.03.19 09:32
Это хорошо, когда выступают депутаты, создаётся видимость, что они существуют и что-то говорят. Только не хватает того, что бы они сами представлялись, мол депутат Горсовета такой-то, избран по N-му у
Комментарий к новости:Очищаем Мурманск от последствий снегопада
Петр А.
12.03.19 21:36
Уставший коммунист... Пора ему на пенсию, а не к выборам готовиться. Смотришь на эту оппозицию и злость берёт: за едроссов голосовать не буду, а за этих - ни рыба, ни мясо!!! Придётся бюллетень испорт
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Д.О. Вернер
12.03.19 09:22
"... и член фракции КПРФ..." (т.е. член группы КПРФ в составе организации, возглавляемой ЕР) (См. определение фракции), разве такой должна быть оппозиция? Это не по-большевистски...
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области зарплаты и пенсии растут темпами выше инфляции-PRO ВалютуДоллар и евро начали торги снижением-PRO ЭнергетикуКабмин внёс в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 479 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика