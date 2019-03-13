Рекорд длины реза металла установлен в ходе проведения конкурса «Глубина-2019» водолазами Северного флота

Участники всеармейского этапа конкурса водолазного мастерства «Глубина-2019» завершили участие в соревновательной программе всеармейского этапа Армейских международных игр «Глубина-2019». Завершающим состязанием в программе конкурса стало выполнение водолазными специалистами подводно-технических работ по результатам металла.

Рекорд соревнований установили водолазные специалисты Северного флота, выполнив непрерывный рез металла толщиной 5 миллиметров на протяжении 88 сантиметров .

В 2019 году в программу соревнований «Глубина» включены восемь специальных упражнений. Все они непосредственно связаны с профессиональной деятельностью военных водолазов. Самые технически сложные - это оказание помощи надводному кораблю при пробоине корпуса, поддержание жизнедеятельности подводной лодки, лежащей на грунте, подводная резка и сварка металла. Более простые и понятные - это поиск и остропка предметов на глубине, сборка металлоконструкций, оказание первой помощи пострадавшему водолазу, скоростное плавание и подводная борьба.

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Владимира Королёва в период с 1 по 13 марта 2019 года на базе учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского флота, г Севастополь) 907 объединенного учебного центра Военно-Морского флота проводится всеармейский этап Армейских международных игр «Глубина – 2019».

Команда-победитель будет удостоена чести представлять Военно-Морской Флот России на международном этапе соревнований, который состоится в августе 2019 года.