Рекордсмены роста цен в Мурманской области: сливочное масло, фотоаппараты и услуги железнодорожного транспорта

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-август 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в августе 2017 года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 102,3% к декабрю предыдущего года (в 2016 году – 103,9%), что выше среднероссийского уровня на 0,5 процентного пункта (101,8%).

Продовольственные товары с начала года подорожали в среднем на 1,4% (по России – на 0,6%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 2,9%, платные услуги населению – на 2,6% (по России, соответственно, на 1,5% и 4%).

В августе, так же как и в июле текущего года, впервые за последние 3 года на потребительском рынке области зафиксирована дефляция. Цены на товары и услуги в августе по сравнению предыдущим месяцем снизились на 0,2% вследствие существенного снижения цен на продукты питания, вызванного сезонным удешевлением овощной продукции.

Из числа продовольственных товаров наибольшее увеличение цен с начала года отмечено на сливочное масло (на 10,4%), фрукты и цитрусовые (на 9,8%), овощные консервы (на 6,6%), солёные и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 5,4%), масло оливковое (на 5,1%), печень говяжью (на 4,3%), молоко и молочную продукцию и изделия мучные кондитерские (на 3,9%), кофе (на 3,4%), мороженое (на 3,3%).

При этом снизилась стоимость на огурцы (в 2,1 раза), помидоры (на 37,3%), яйцо куриное (на 29,3%), чеснок (на 21,1%), крупы и бобовые (на 10,2%), бананы (на 9,1%), сахар (на 8,7%), подсолнечное масло (на 7,2%), мясо птицы (на 6,6%), рыбу охлажденную (на 6,2%), виноград (на 4,3%), пшеничную муку (на 3,6%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на фотоаппараты (на 7%), топливо моторное (на 6,7%), табачные изделия (на 5,8%), ювелирные изделия (на 5,5%), обувь резиновую (на 5,4 %), ковры и ковровые изделия (на 5,2%), галантерею и металлическую посуду (на 4,7%), парфюмерно-косметические товары (на 4,6%), товары для животных (на 4,4%), обувь кожаную, текстильную и комбинированную (на 4,2%), одежду детскую (на 4,1%), печатные издания (на 4%), часы (на 3,9%), велосипеды (на 3,7%), спички и трикотажные изделия (на 3,6%), ткани (на 3,3%), легковые автомобили (на 3,2%), игрушки (на 3,1%).

Из числа платных услуг населению услуги железнодорожного транспорта подорожали на 30,6%, услуги почтовой связи – на 15,8%, городского пассажирского транспорта – на 10,4%, прачечных – на 7,6%, услуги проводного вещания – на 7,4%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 6,9%, медицинские – на 5,3%, обрядовые – на 4,7%, услуги правового характера – на 3,9%, ветеринарные услуги – на 3,2%.

Стоимость услуг профессионального обучения снизилась на 5,3%.