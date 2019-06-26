Рекорды – подарок докеров ММТП к профессиональному празднику

В канун Дня работников морского и речного флота, который отмечается в первое воскресенье июля, в Мурманском морском торговом порту обновили сразу несколько рекордных показателей своей работы. Так, ежесуточная выгрузка составила 858 вагонов, что превысило прежний рекорд почти на 12 процентов. При этом особо отличились работники грузового района № 1. Они выгрузили за сутки 421 вагон. Ранее их наивысшее достижение составляло 416 единиц подвижного состава.

Как отметил генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько, рекордные цифры стали результатом чёткой и слаженной работы всего коллектива порта, высокой координации с АО «РЖД», тесного взаимодействия с партнерами предприятия, систематического внедрения прогрессивных методов обработки грузов и использования современной высокотехнологичной техники. В частности, в конце мая 2019 года в Мурманском морском торговом порту был введён в эксплуатацию новый портальный кран. Он стал первым в этом году и тринадцатым в рамках программы технического перевооружения, реализуемой АО «ММТП». Наряду с экологической программой предприятия такие шаги способствую повышению эффективности и безопасности работ и снижению нагрузки на окружающую среду.

«Подобные результаты – это пример комплексного и эффективного решения задач по повышению производительности труда на предприятии, соблюдению современных требований природоохранного законодательства и сохранению высоких налоговых отчислений в бюджеты всех уровней», - подчеркнул генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько.