Ректор МГТУ Сергей Агарков представил губернатору Марине Ковтун целевую модель развития вуза

Ректор МГТУ Сергей Агарков представил губернатору Марине Ковтун целевую модель развития университета, интегрированную в решение задач устойчивого социально-экономического развития региона и направленную на системное наращивание компетенций вуза по морехозяйственным направлениям подготовки и научным исследованиям в области арктического морепользования. Презентация концепции состоялась в ходе рабочей встречи в правительстве Мурманской области.

В программе развития вуза предусмотрены мероприятия, направленные на модернизацию образовательной деятельности, прежде всего разработку и реализацию проектно-ориентированных образовательных программ, модернизацию научно-исследовательской и инновационной деятельности, развитие кадрового потенциала университета, модернизацию системы управления университетом, развитие материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры вуза. Кроме того, программа предполагает создание в МГТУ суперсовременного учебно-тренажёрного центра конвенционной подготовки моряков полного цикла в соответствии с международными требованиями подготовки членов экипажей морских судов, рассказал Сергей Агарков.

«Для Мурманского государственного технического университета исторически и с точки зрения современных задач развития региона подготовка высококвалифицированных кадров для работы в морской отрасли, конечно, – это ключевой аспект. Мы считаем это основной своей миссией как профильного морского вуза и основным своим конкурентным преимуществом. Поэтому двигаемся именно в этом русле развития, наращивая компетенции в данной сфере», – подчеркнул Сергей Агарков.

Концепция полностью соответствует задачам устойчивого социально-экономического развития Мурманской области, опережающего кадрового обеспечения и научно-инновационного сопровождения базовых секторов экономики региона, отметила Марина Ковтун.

«Мы должны готовить специалистов для экономики Мурманской области, поэтому мы сейчас работаем в тесном взаимодействии с предприятиями, которые, по нашему замыслу, должны заказывать специалистов, определять спектр специальностей, на которых мы должны сосредоточиться. Всё это отвечает требованиям развития Арктики на сегодняшний день. При этом у нас есть преимущество – это возможность прохождения практики непосредственно на предприятиях. Это суда «Атомфлота», «Росгеологии», «Мурманского морского пароходства», – уверена Марина Ковтун.

Глава региона также заявила, что целевая подготовка кадров должна вестись в системе и взаимодействии. Поэтому перед региональным Министерством образования и науки стоит задача в партнёрстве с вузами региона выработать именно ту концепцию, которая будет отвечать запросам будущего Мурманской области.

Также на встрече речь шла о подготовке МГТУ к процедуре признания морской образовательной организацией по наделению правом подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с требованиями российского и международного законодательства. Данный вопрос находится на особом контроле губернатора Марины Ковтун. Он стал одной из тем обсуждения главы региона с министром транспорта России Максимом Соколовым во время его последнего визита в регион. На самом высоком государственном уровне есть понимание важности сохранения в Мурманской области как приморском регионе целостной системы многоуровневой подготовки моряков.